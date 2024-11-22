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Четверо суток в Тайшете боролись с засором канализации на главной магистрали

Аварийную ситуации удалось решить.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете четверо суток специалисты боролись с засором в канализации. Как сообщил в свое тг-канале мэр Тайшетского района Александр Кузин, аварийную ситуацию разрешили 21 ноября. Оказалось, что затор возник в водоотводной трубе диаметром 500 миллиметров по улице Индустриальной.

— В эту магистраль приходит практически 60% всех городских канализационных стоков. Причиной стала бытовая ветошь — это тряпки, которые нерадивые хозяева спустили в канализационную систему, — поделился Александр Кузин.

Слаженная работа помогла разрешить ситуацию и предоставить серьезные последствия. За обстановкой на участке будут наблюдать ещё в течение суток.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске администрация собрала сотни актов сверки потребляемого электричества. Оказалось, что жители с электрическим отоплением не вписываются в предлагаемые нормативы.