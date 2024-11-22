Четверо суток в Тайшете боролись с засором канализации на главной магистрали

В Тайшете четверо суток специалисты боролись с засором в канализации. Как сообщил в свое тг-канале мэр Тайшетского района Александр Кузин, аварийную ситуацию разрешили 21 ноября. Оказалось, что затор возник в водоотводной трубе диаметром 500 миллиметров по улице Индустриальной.