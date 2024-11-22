Омский «Авангард» обменял голкипера Бережного на вратаря СКА Серебрякова

В питерский клуб перешёл голкипер Станислав Бережной.
Как сообщили в пресс-службе ХК «Авангард», контракт с Серебряковым заключён до конца сезона 26/27 годов. Ранее он играл в таких командах, как столичное «Динамо», «Торпедо», «Адмирал» и СКА. Всего в КХЛ голкипер провёл 251 матч, процент отбитых бросков составил 92,6. В сезоне 23/24 был признан лучшим вратарём. В «Авангарде» Серебряков будет выступать под номером 54.
«Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач. Михаил Бердин продолжает восстановление, на Павла Хомченко выпала серьезная нагрузка, тем временем очки необходимо набирать в каждой встрече», — сказал гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков.
Он также отметил, что Серебряков способен дать партнёрам чувство уверенности на льду. А это, в свою очередь, приводит к тому, что команда раскованнее играет в атаке.
Напомним, что недавно из СКА в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию перешёл форвард Эмиль Галимов.