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Омский «Авангард» обменял голкипера Бережного на вратаря СКА Серебрякова

«Авангард» и СКА произвели обмен, в результате которого состав омской команды пополнился вратарём Никитой Серебряковым.

Источник: Reuters

В питерский клуб перешёл голкипер Станислав Бережной.

Как сообщили в пресс-службе ХК «Авангард», контракт с Серебряковым заключён до конца сезона 26/27 годов. Ранее он играл в таких командах, как столичное «Динамо», «Торпедо», «Адмирал» и СКА. Всего в КХЛ голкипер провёл 251 матч, процент отбитых бросков составил 92,6. В сезоне 23/24 был признан лучшим вратарём. В «Авангарде» Серебряков будет выступать под номером 54.

«Укрепить вратарскую линию было одной из наших главных задач. Михаил Бердин продолжает восстановление, на Павла Хомченко выпала серьезная нагрузка, тем временем очки необходимо набирать в каждой встрече», — сказал гендиректор ХК «Авангард» Герман Чистяков.

Он также отметил, что Серебряков способен дать партнёрам чувство уверенности на льду. А это, в свою очередь, приводит к тому, что команда раскованнее играет в атаке.

Напомним, что недавно из СКА в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию перешёл форвард Эмиль Галимов.

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