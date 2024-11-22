Омский «Авангард» обменял голкипера Бережного на вратаря СКА Серебрякова

Как сообщили в пресс-службе ХК «Авангард», контракт с Серебряковым заключён до конца сезона 26/27 годов. Ранее он играл в таких командах, как столичное «Динамо», «Торпедо», «Адмирал» и СКА. Всего в КХЛ голкипер провёл 251 матч, процент отбитых бросков составил 92,6. В сезоне 23/24 был признан лучшим вратарём. В «Авангарде» Серебряков будет выступать под номером 54.