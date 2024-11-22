Улица Мордовцева во Владивостоке превратится в небольшой «Бродвей» уже в 2025 году

«Территория превратится в два новых сквера. Один будет на пересечении Мордовцева и Океанского проспекта, второй малый сквер окажется на пересечении Мордовцева и Алеутской. И центральная часть этой улицы будет преображаться: пешеходная связанность, ливневки, одностороннее движение, два малых сквера, параллельная парковка, освещение. Уверен, что благодаря этим нововведениям улица получит вторую жизнь», — отметил мэр Владивостока.