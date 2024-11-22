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Улица Мордовцева во Владивостоке превратится в небольшой «Бродвей» уже в 2025 году

О том, какие работы здесь запланированы, рассказал глава города Константин Шестаков.

Источник: Архитектурное бюро "Concrete Jungle"

В центре Владивостока в 2025 году начнётся масштабная реконструкция улицы Мордовцева, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом в своем ТГ-канале (18+) рассказал глава города Константин Шестаков.

В планах обустроить два небольших сквера, создать широкие пешеходные зоны с зелёными насаждениями и оборудовать места для отдыха. На улице будет введена новая схема с односторонним движением. Проект уже готов и утверждён, а финансирование трансформации предоставлено городу одним из крупных банков.

«Территория превратится в два новых сквера. Один будет на пересечении Мордовцева и Океанского проспекта, второй малый сквер окажется на пересечении Мордовцева и Алеутской. И центральная часть этой улицы будет преображаться: пешеходная связанность, ливневки, одностороннее движение, два малых сквера, параллельная парковка, освещение. Уверен, что благодаря этим нововведениям улица получит вторую жизнь», — отметил мэр Владивостока.

Руководитель компании «Конкрит Джангл» Феликс Машков назвал улицу Мордовцева и вовсе своеобразным маленьким «Бродвеем». По его словам, здесь появятся все удобства для пешеходов: широкие тротуары, окаймления тротуаров аллеями.

«При переосмыслении место заживет», — подытожил Машков.

Работы запланированы на весну следующего года.

архитектура