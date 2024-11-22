В рамках нацпроекта «Семья» Омская область получит около 1 млрд рублей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с Министром культуры России Ольгой Любимовой в Москве. В ходе встречи они обсудили итоги реализации нацпроекта «Культура» в Омской области, где в рамках проекта были обновлены ДК, школы искусств, созданы модельные библиотеки и закуплено новое оборудование.
Хоценко сообщил, что в рамках нового нацпроекта «Семья» регион получит около 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры. Средства будут направлены на капитальный ремонт ДК, ДШИ, создание модельных библиотек, ремонт музеев и библиотек, обновление хореографического отделения в Седельниково, а также ремонт Музыкального, Пятого и Тарского театров.
Губернатор и министр также обсудили планы ремонта Омского государственного академического театра драмы, которому исполняется 150 лет. Они рассмотрели возможность выделения федеральных средств на реставрацию здания театра в рамках нового нацпроекта.
Хоценко заявил, что Омск претендует на статус «Культурной столицы — 2026». По его словам, министр поддержала это решение, отметив культурный потенциал города.