В рамках нацпроекта «Семья» Омская область получит около 1 млрд рублей

Хоценко сообщил, что в рамках нового нацпроекта «Семья» регион получит около 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры. Средства будут направлены на капитальный ремонт ДК, ДШИ, создание модельных библиотек, ремонт музеев и библиотек, обновление хореографического отделения в Седельниково, а также ремонт Музыкального, Пятого и Тарского театров.