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В рамках нацпроекта «Семья» Омская область получит около 1 млрд рублей

Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Омской области и министра культуры РФ Ольгой Любимовой.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с Министром культуры России Ольгой Любимовой в Москве. В ходе встречи они обсудили итоги реализации нацпроекта «Культура» в Омской области, где в рамках проекта были обновлены ДК, школы искусств, созданы модельные библиотеки и закуплено новое оборудование.

Хоценко сообщил, что в рамках нового нацпроекта «Семья» регион получит около 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры. Средства будут направлены на капитальный ремонт ДК, ДШИ, создание модельных библиотек, ремонт музеев и библиотек, обновление хореографического отделения в Седельниково, а также ремонт Музыкального, Пятого и Тарского театров.

Губернатор и министр также обсудили планы ремонта Омского государственного академического театра драмы, которому исполняется 150 лет. Они рассмотрели возможность выделения федеральных средств на реставрацию здания театра в рамках нового нацпроекта.

Хоценко заявил, что Омск претендует на статус «Культурной столицы — 2026». По его словам, министр поддержала это решение, отметив культурный потенциал города.