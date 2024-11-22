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Работу морского парома между Хабаровским краем и Сахалином приостановят

Транспортное сообщение между Ванино и Холмском закрывается на трое суток.

Движение через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино закроют сегодня со второй половины дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Компания «Дальтранссервис» сегодня со второй половины дня приостановит работу парома Ванино — Холмск — Ванино из-за неблагоприятных метеоусловий в Татарском проливе. Предположительно, движение возобновят 24 ноября в середине дня, после окончания шторма.

Как пояснили в компании «Дальтранссервис», пассажиров заблаговременно предупредили о приостановке работы паромов. Пока транспорт пережидает шторм на рейде, ожидающие его люди разместятся в гостинице и комнате ожидания. При необходимости перевозчик готов поселить их в пункт временного размещения.