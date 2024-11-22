Работу морского парома между Хабаровским краем и Сахалином приостановят

Как пояснили в компании «Дальтранссервис», пассажиров заблаговременно предупредили о приостановке работы паромов. Пока транспорт пережидает шторм на рейде, ожидающие его люди разместятся в гостинице и комнате ожидания. При необходимости перевозчик готов поселить их в пункт временного размещения.