Работу морского парома между Хабаровским краем и Сахалином приостановят

Движение через паромную переправу Ванино — Холмск — Ванино закроют сегодня со второй половины дня, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Компания «Дальтранссервис» сегодня со второй половины дня приостановит работу парома Ванино — Холмск — Ванино из-за неблагоприятных метеоусловий в Татарском проливе. Предположительно, движение возобновят 24 ноября в середине дня, после окончания шторма.
Как пояснили в компании «Дальтранссервис», пассажиров заблаговременно предупредили о приостановке работы паромов. Пока транспорт пережидает шторм на рейде, ожидающие его люди разместятся в гостинице и комнате ожидания. При необходимости перевозчик готов поселить их в пункт временного размещения.