В Омске прошли соревнования по пулевой стрельбе на призы Виталины Бацарашкиной

Турнир по пулевой стрельбе на призы двукратной олимпийской чемпионки Виталины Бацарашкиной собрал более 130 спортсменов в возрасте до 19 лет из 10 регионов России.
Участники из Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Бурятия, Алтайского и Красноярского краев состязались в различных упражнениях с применением пневматического оружия.
Команда Омской области выступила достойно, завоевав шесть наград: три золотые, одно серебряное и две бронзовые.
Победители-омичи в отдельных упражнениях: ВП/ДМ-60 и ВП/ДМ-40 микс: Елизавета Бовыкина, а в категории ВП/ДМ-ПС разделил победу с Елизаветой Юрий Нестерец.
Первый заместитель министра спорта Омской области Ольга Степанова выразила надежду, что турнир станет ежегодным и привлечет еще больше перспективных юных стрелков в Омск.