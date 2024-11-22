Ржавчина отравляла море: останки девяти затонувших судов вытащили из акватории Приморья

В Приморском крае успешно завершился первый этап федерального проекта «Генеральная уборка», направленного на очистку акваторий от затонувших судов. Подняли и утилизировали останки девяти объектов общим весом более 243 тонн, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Работы проводились в акваториях Хасанского и Ольгинского районов, а также вблизи островов Русский, Попова и Рейнеке.
Среди поднятых объектов — останки четырех исторических зверобойных шхун финской постройки («Саламандра», «Воямполка», «Крылатка» и «Ларга») в бухте Витязь, деревянно-металлический баркас у острова Рейнеке, баржа в проливе Старка у острова Попова, два объекта в бухте Труда на острове Русский, и ещё один — в заливе Владимира в Ольгинском районе.
Затонувшие суда представляют опасность для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде, загрязняя воду остатками топлива, масла и химических реагентов, что негативно влияет на популяции морских обитателей.
В скором времени планируется поднять еще два объекта: судно у устья реки Объяснения во Владивостоке и понтон у пирса № 7 в Находке. В целом, за 2024 год из акваторий Приморья было поднято и утилизировано более 200 тонн металлолома и отходов.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» писала, что в 2022 году во Владивостоке водолазы подняли тонны металлолома со дна городских акваторий и отдали его на создание скульптуры уссурийского тигра.