Плюсовая температура в Уфе продержится до середины следующей недели

По данным Gismeteo, в субботу, 23 ноября, в столице Башкирии ожидается сильный снег, но воздух прогреется до +2 грудасов. Ночью будет не ниже нуля, днем в воскресенье, 24 ноября, вновь прогнозируются плюсовые значения.