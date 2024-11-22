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Плюсовая температура в Уфе продержится до середины следующей недели

В течение ближайших дней по-прежнему ожидаются положительные значения.

Сейчас в Ричмонде: +4° 5 м/с 60% 749 мм рт. ст. +6°

Плюсовая температура в Уфе продержится до середины следующей рабочей недели. По ночам столбик термометра будет показывать небольшой минус.

По данным Gismeteo, в субботу, 23 ноября, в столице Башкирии ожидается сильный снег, но воздух прогреется до +2 грудасов. Ночью будет не ниже нуля, днем в воскресенье, 24 ноября, вновь прогнозируются плюсовые значения.

Такая погода сохранится до среды, 27 ноября, затем температура начнет медленно понижаться. К следующим выходным она составит −3,-4 градуса днем и −7,-8 ночью.