Плюсовая температура в Уфе продержится до середины следующей недели

Плюсовая температура в Уфе продержится до середины следующей рабочей недели. По ночам столбик термометра будет показывать небольшой минус.
По данным Gismeteo, в субботу, 23 ноября, в столице Башкирии ожидается сильный снег, но воздух прогреется до +2 грудасов. Ночью будет не ниже нуля, днем в воскресенье, 24 ноября, вновь прогнозируются плюсовые значения.
Такая погода сохранится до среды, 27 ноября, затем температура начнет медленно понижаться. К следующим выходным она составит −3,-4 градуса днем и −7,-8 ночью.