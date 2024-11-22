Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолеты из Москвы и Новосибирска не смогли вылететь в Братск из-за тумана

Рейс Москва-Братск отправили на запасной аэродром в Красноярск.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В северную столицу Иркутской области утром 22 ноября не смогли вылететь самолеты из-за тумана. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Братск, речь идет о воздушных суднах из Москвы и Новосибирска.

— Рейс из Новосибирска пока еще находится в аэропорту отправления. Вылет запланирован на 10:00 по братскому времени, — поделились в пресс-службе аэропорта.

Самолет направлением Москва-Братск отправили на запасной аэродром в Красноярске.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Братской ГЭС появилось дополнительное освещение. Специалисты завершили установку 79 световых опор.