Новое непьющее село появилось в СКО

«Ленинский сельский округ, в который входит Дайындык, обслуживает опытный участковый инспектор Ади Мукжанов с более чем десятилетним стажем в органах. Сейчас его основная забота в этом селе — профилактика интернет-мошенничества. Пример Дайындыка убедительно показывает, что отказ от спиртного способствует оздоровлению криминогенной обстановки и реализации принципа “закон и порядок”, о котором говорил в послании народу президент РК Касым-Жомарт Токаев».