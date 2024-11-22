Новое непьющее село появилось в СКО

Жители села Дайындык в Аккайынском районе СКО два года назад полностью отказались от спиртного. С тех пор здесь не зарегистрировано ни одного тяжкого или особо тяжкого преступления, отсутствуют кражи и семейные дебоши.
«Не до алкоголя — работать надо», — говорят местные жители. Рабочие места в основном создаёт местное ТОО «Дайындык». Его директор Быржан Шаймерденов был одним из инициаторов отказа от спиртного.
«Когда мы начинали здесь работать, в селе было 28 дворов, сейчас уже больше 80. Население — 315 человек. Привлекаем людей, увеличиваем производство».
Также при поддержке предприятия создаётся социальная инфраструктура, у людей есть возможность развиваться, заниматься спортом. В местной школе — 97 учащихся, скоро им вступать в жизнь, полную труда и свершений.
«Ленинский сельский округ, в который входит Дайындык, обслуживает опытный участковый инспектор Ади Мукжанов с более чем десятилетним стажем в органах. Сейчас его основная забота в этом селе — профилактика интернет-мошенничества. Пример Дайындыка убедительно показывает, что отказ от спиртного способствует оздоровлению криминогенной обстановки и реализации принципа “закон и порядок”, о котором говорил в послании народу президент РК Касым-Жомарт Токаев».