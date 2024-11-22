Православные 22 ноября отмечают день иконы Божией Матери «Скоропослушница»: ее история и чудеса

По монастырскому преданию, в 1664 году из-за небрежного обращения с этой иконой был поражен слепотой, но после покаяния полностью исцелен келарь обители Нил. Когда он в раскаянии тихо плакал у иконы, послышался голос: «Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братии обители, что я — их покров и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко мне в нуждах, и никого я не оставлю. Всем призывающим меня буду я предстательница, и по ходатайству моему сын мой исполнит прошения их. И будет икона моя именоваться “Скоропослушницей”, потому что всем притекающим к ней буду являть я милость и услышание скорое».