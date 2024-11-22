Православные 22 ноября отмечают день иконы Божией Матери «Скоропослушница»: ее история и чудеса

Считается, что именно в этот день Пресвятая Дева сама возвестила о том, что всякий, кто будет молиться перед этим ее образом, скоро будет услышан.
Образ был написан в 10 веке и пребывает в Дохиарском монастыре на Святой Горе Афон. На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушница». Многие из них прославились чудесами. Особо отмечались случаи исцеления от глазных болезней и беснования, говорят в Челябинской епархии.
«Пресвятая Богородица и теперь являет скорую помощь и утешение всем, с верою к ней приходящим. Надо призывать Богоматерь с покаянием в грехах своих, чтобы быть ею услышанным», — комментируют священники.
В челябинском поселке Новосинеглазово в честь этого образа освящен храм.
По монастырскому преданию, в 1664 году из-за небрежного обращения с этой иконой был поражен слепотой, но после покаяния полностью исцелен келарь обители Нил. Когда он в раскаянии тихо плакал у иконы, послышался голос: «Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братии обители, что я — их покров и защита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко мне в нуждах, и никого я не оставлю. Всем призывающим меня буду я предстательница, и по ходатайству моему сын мой исполнит прошения их. И будет икона моя именоваться “Скоропослушницей”, потому что всем притекающим к ней буду являть я милость и услышание скорое».
Значение иконы «Скоропослушница» еще и в том, чтобы напомнить, что никогда не нужно отчаиваться.
В России списки иконы Божией Матери «Скоропослушница» появились в XIX веке и быстро снискали народную любовь. Перед иконой чаще всего просят об избавлении от болезней, рождении детей, счастливом браке и поддержке в новых начинаниях. К образу обращаются за помощью в трудных жизненных ситуациях.
Особенно почитают икону «Скоропослушница» моряки, пожарные, военнослужащие и представители других опасных профессий. Считается, что она может уберечь, например, от стихийного бедствия или кораблекрушения.
Добавим, по церковному календарю 22 ноября также поминают преподобную Матрону Константинопольскую, жившую в V веке. Также сегодня день памяти святителя Нектария Эгинского.