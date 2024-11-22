В Новосибирске отремонтировали три надземных пешеходных перехода

В Новосибирске в ноябре завершили ремонт трех надземных пешеходных переходов. Об этом сообщили в ТУАД со ссылкой на МКУ «Гормост».
Известно, что ремонтные работы завершили на следующих объектах — на улице Большевистской возле остановки «Завод торгового оборудования», пешеходный мост, расположенный на Бердском шоссе рядом с остановкой «Звездная», а также на дамбе Димитровского моста.
На объектах выполнили целый комплекс работ. Там переустроили светопрозрачное ограждение, полностью покрасили все металлические и железобетонные конструкции, отремонтировали поверхности ступеней лестничных сходов и плит прохожей части, обустроили полимерное противоскользящее покрытие, а также внутреннее и наружное освещение. Кроме того, на надземных пешеходных переходах установили видеонаблюдение. Объекты взяты на гарантию, уточнили в ТУАД.