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В Новосибирске дочь погибшего участника СВО могут выселить из квартиры

Мэрия требует вернуть жильё, признанное выморочным.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске разгорелся скандал вокруг квартиры, приобретённой вдовой погибшего участника СВО для своей дочери на средства компенсации. Местные власти заявили свои права на это жилье, сообщает NGS.

Вдова военнослужащего купила квартиру в 2023 году на деньги, полученные после гибели мужа. Однако спустя полгода мэрия обратилась в суд с требованием аннулировать сделку. Как выяснилось, жилье ранее принадлежало одинокой пенсионерке. После её смерти квартира должна была перейти в собственность города как выморочное имущество, но была оформлена в частную собственность третьими лицами и несколько раз перепродана.

По словам Елены, представители мэрии потребовали вернуть квартиру в муниципальную собственность, утверждая, что она была продана незаконно. Женщина подчёркивает, что при покупке все документы были оформлены в соответствии с законом.

Мэрия сообщила, что о нарушениях стало известно в январе 2023 года. После проверки юристы городской администрации подали иск о возврате имущества. Сейчас дело рассматривается в суде.

недвижимость