В Новосибирске дочь погибшего участника СВО могут выселить из квартиры

Вдова военнослужащего купила квартиру в 2023 году на деньги, полученные после гибели мужа. Однако спустя полгода мэрия обратилась в суд с требованием аннулировать сделку. Как выяснилось, жилье ранее принадлежало одинокой пенсионерке. После её смерти квартира должна была перейти в собственность города как выморочное имущество, но была оформлена в частную собственность третьими лицами и несколько раз перепродана.