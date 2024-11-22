На очистку федеральных трасс в Хабаровском крае вышли 92 машины

Подрядчики ДСД «Дальний Восток» с ночи 22 ноября в усиленном составе вышли на очистку федеральных трасс, проходящих по территории Хабаровского края и ЕАО, от снега. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», дорожники принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта по автомобильным дорогам региона.
По информации, предоставленной в пресс-службе дирекции, в настоящее время к ликвидации последствий снегопада в Хабаровском крае привлечено 58 комбинированных машин, 12 тракторов, 11 грейдеров и 11 погрузчиков. По состоянию на 11:00 движение транспорта по федеральным трассам открыто без ограничений.
— Диспетчерские пункты в ФКУ ДСД «Дальний Восток» и в подрядных организациях функционируют в круглосуточном режиме, информация о состоянии проезжей части и конструктивных элементов дорог поступает регулярно. Связаться с оперативным дежурным можно по номерам телефона:
Напомним, что во второй половине дня 22 ноября будет закрыта паромная переправа Ванино-Холмск-Ванино по причине неблагоприятных метеоусловий в Татарском проливе. Предположительно, движение возобновят 24 ноября в середине дня, после окончания шторма.