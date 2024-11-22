На очистку федеральных трасс в Хабаровском крае вышли 92 машины

По информации, предоставленной в пресс-службе дирекции, в настоящее время к ликвидации последствий снегопада в Хабаровском крае привлечено 58 комбинированных машин, 12 тракторов, 11 грейдеров и 11 погрузчиков. По состоянию на 11:00 движение транспорта по федеральным трассам открыто без ограничений.