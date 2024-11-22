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Проект омских родителей получит крупный денежный приз от общества «Знание»

Победа омского школьного родительского комитета в Конкурсе инициатив родительских сообществ принесет им до 1 млн.ублей.

Источник: Комсомольская правда

20 ноября в Гимназии имени Е. М. Примакова прошло второе заседание Всероссийского родительского комитета. В ходе заседания были объявлены победители Конкурса инициатив родительских сообществ, который организовало Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Среди 200 победивших родительских комитетов из 78 регионов России — один из Омской области. Это Большеуковская средняя общеобразовательная школа, представившая проект «Вперед с “Викторией” в направлении “Физическое воспитание”. Проект предусматривает создание футбольного сообщества, которое объединит учеников начальных классов, родителей и педагогов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул важную роль родительского сообщества в образовании и воспитании. Он сообщил о разработке стратегии развития образования с участием родителей.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль объявил о начале второго сезона конкурса в 2025 году. Он отметил высокий интерес к конкурсу и сообщил, что уже принимаются предварительные заявки на участие.

Победители конкурса получат денежные премии до 2 млн рублей. Премия в размере до 1 млн рублей достанется 82 проектам, а 102 проекта получат призы до 500 тыс. рублей. Победители и будущие участники конкурса приглашаются к онлайн-курсу «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе».

Список всех победителей можно найти на сайте конкурса. Все они получат средства до конца 2024 года и смогут приступить к реализации своих проектов по развитию воспитательного пространства в школах.