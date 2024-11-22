Температурные качели пообещали жителям Башкирии синоптики

Серьезные температурные колебания пообещали жителям Башкирии синоптики. По их словам, в течение нескольких дней столбики термометров будут скакать от −10 до +3 градусов.
Так, последний рабочий день, по прогнозу Башгидрометцентра, будет ветреным и пасмурным, в отдельных районах ляжет гололед.
— Температура воздуха ночью 0,-5°, по юго-востоку до −10°, днем +3,-2°, — рассказали метеорологи.
В субботу, 23 ноября, в регион придут снег и дожди, из-за чего на дорогах образуется гололед. Температурные значения будут такими же, как и днем ранее.
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