В Крыму формируется тренд на новые сорта вин

Сегодня в Крыму, по словам Дениса Кратюка, производится не только вино, но и крепкие напитки, в том числе коньяк, есть серьезные хересные площадки. Также Крым и Севастополь производят достаточное количество игристого вина, чтобы обеспечить им полуостров и поставлять его на материк.