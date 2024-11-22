В Крыму формируется тренд на новые сорта вин

«Урожай 2024 года — будет однозначно неординарное вино, потому что был теплый год, малое количество осадков, долгая затяжная осень, которая позволяла собрать этот урожай в полном объеме», — отметил Денис Кратюк.
По словам министра сельского хозяйства Крыма, сейчас в республике формируется тренд на новые вина, сорта винограда и подходы к виноделию.
«Благодаря нашим западным “друзьям” мы вышли на другой уровень. Продукция виноделия сильно поменялась, потому что мы стали работать со своим сырьем, поменяли подходы к питомникам, получаем наши саженцы, а не покупаем их у Европы. Вино будет нестандартное», — заявил министр.
По его словам, в Крыму сейчас активно высаживают новые виноградники, поэтому необходимы миллионы саженцев. На территории полуострова есть ряд перспективных районов для развития этой сферы сельского хозяйства.
«Виноградарство идет больше за морем, за влагой. Для нас интересными районам являются Черноморский, Евпаторийский, город Саки, Бахчисарай, Севастопольская зона, Южный берег, Коктебель. Ленинский район — перспективная зона для сухих, простых вин. Дыхание моря должно быть рядом с виноградником», — подчеркнул Денис Кратюк.
Министр также напомнил, что виноградари Крыма могут получить субсидию на развитие своего производства.
«По программе поддержки виноградарства мы ежегодно выделаем более 700 миллионов рублей, при этом не делим крупные и мелкие предприятия. Порядка 50 процентов из этих денег уходят на закладку новых виноградников. Субсидируем по достаточно серьезной ставке: более 450 тысяч рублей на гектар».
По его словам, около 25 процентов субсидии выделяется на установку шпалеры и уход, еще 20−25 процентов — на оборудование для первичной обработки винограда, приобретение тракторов. При этом собственник предприятия подписывает пятилетнее соглашение с государством, что его виноградник вступил в плодоношение.
Сегодня в Крыму, по словам Дениса Кратюка, производится не только вино, но и крепкие напитки, в том числе коньяк, есть серьезные хересные площадки. Также Крым и Севастополь производят достаточное количество игристого вина, чтобы обеспечить им полуостров и поставлять его на материк.
«Крымское вино реализуется в том числе в Москве, но у нас задача увеличивать объемы продаж и для не столичных регионов. 5 декабря будет проводиться форум в Уфе, где будем рекламировать нашу продукцию», — подытожил Денис Кратюк.