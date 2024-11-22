Песков заявил о необходимости регламентировать трудовую миграцию

15 ноября сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект, согласно которому авансовый платеж за патент на работу в России для мигрантов предложено увеличить в два раза. Авторы документа уточнили, что, по данным МВД России, число выданных трудовых патентов для приехавших в страну в безвизовом порядке в 2023 году выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,3 млн.