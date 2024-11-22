Песков заявил о необходимости регламентировать трудовую миграцию

«Нужно всё достаточно жестко регламентировать, упорядочить, как это делается во многих странах, которые принимают у себя рабочих мигрантов», — приводит его слова «РИА Новости».
Он отметил, что законы также нужно сделать более понятными и жестокими, а также ввести различные удобные правила.
Ранее, 21 ноября, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутаты Государственной думы приняли обращение к правительству РФ по вопросу о реализации мер борьбы с незаконной миграцией.
15 ноября сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким подготовили законопроект, согласно которому авансовый платеж за патент на работу в России для мигрантов предложено увеличить в два раза. Авторы документа уточнили, что, по данным МВД России, число выданных трудовых патентов для приехавших в страну в безвизовом порядке в 2023 году выросло на 3,6% по сравнению с предыдущим годом, составив 2,3 млн.
До этого, 7 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что российские власти в вопросах привлечения мигрантов должны в первую очередь руководствоваться интересами граждан РФ. По его словам, приезжающие на работу в Россию иностранцы не столкнутся с неприятием, если будут хорошо говорить по-русски, знать российские традиции и соблюдать законодательство.