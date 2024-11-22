30 автомобилей чуть не утонули в грязи в Казахстане

Подробности сообщила пресс-служба казахстанской компании- национального автодорожного оператора.
«В результате проливных дождей, прошедших в области Улытау, произошло размокание дорожного покрытия на участке автодороги “Кызылорда-Жезказган” км 12−424. Это вызвало образование глубоких выбоин и транспортного затора, в котором застряли более 30 автомобилей».
Сотрудники улытауского филиала «ҚазАвтоЖол» оперативно отреагировали на ситуацию.
«В период временного ограничения движения была проведена работа по эвакуации автомобилей из грязевых ловушек. Для восстановления проезда дорожники также выполнили профилирование поврежденной проезжей части».
В ходе операции по вызволению автомобилей было задействовано шесть единиц спецтехники: два погрузчика, автогрейдер, грузовик «Урал» и две машины дорожно-распределительной связи.
Благодаря слаженной работе сотрудников «КазАвтоЖола» движение на участке было полностью восстановлено.