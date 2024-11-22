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Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Омской области

С начала года номинальная зарплата омичей выросла на 20%.

Источник: Om1.ru

В сентябре 2024 года среднемесячная зарплата в Омской области достигла 63 821 рубля, что на 4% больше, чем в августе. Этот рост стал переломным моментом после двух месяцев снижения среднего уровня заработной платы, сообщает Омскстат.

За январь — сентябрь 2024 года средняя зарплата в регионе составила 61 707 рублей. С начала года номинальная зарплата выросла на 20%, однако с учётом инфляции реальное увеличение доходов составило около 10%.

Самыми высокооплачиваемыми отраслями в сентябре стали:

  • Производство кокса и нефтепродуктов — 160,8 тысячи рублей.
  • Ремонт и монтаж машин и оборудования — 103,7 тысячи рублей.
  • Производство химических веществ и продуктов — 103 тысячи рублей.
  • Производство компьютеров и электроники — 97,3 тысячи рублей.
  • Производство транспортных средств и оборудования — 95,4 тысячи рублей.

Однако в регионе остаются отрасли, где зарплаты значительно ниже среднего уровня. Среди них:

  • Производство одежды — 19,8 тысячи рублей.
  • Обработка древесины и производство изделий из дерева — 21,2 тысячи рублей.
  • Производство текстильных изделий — 27,9 тысячи рублей.