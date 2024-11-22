Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Омской области

В сентябре 2024 года среднемесячная зарплата в Омской области достигла 63 821 рубля, что на 4% больше, чем в августе. Этот рост стал переломным моментом после двух месяцев снижения среднего уровня заработной платы, сообщает Омскстат.
За январь — сентябрь 2024 года средняя зарплата в регионе составила 61 707 рублей. С начала года номинальная зарплата выросла на 20%, однако с учётом инфляции реальное увеличение доходов составило около 10%.
Самыми высокооплачиваемыми отраслями в сентябре стали:
- Производство кокса и нефтепродуктов — 160,8 тысячи рублей.
- Ремонт и монтаж машин и оборудования — 103,7 тысячи рублей.
- Производство химических веществ и продуктов — 103 тысячи рублей.
- Производство компьютеров и электроники — 97,3 тысячи рублей.
- Производство транспортных средств и оборудования — 95,4 тысячи рублей.
Однако в регионе остаются отрасли, где зарплаты значительно ниже среднего уровня. Среди них:
- Производство одежды — 19,8 тысячи рублей.
- Обработка древесины и производство изделий из дерева — 21,2 тысячи рублей.
- Производство текстильных изделий — 27,9 тысячи рублей.