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В Челябинской области сугробы доросли до 70 сантиметров

В горах Челябинской области выпало необычно много осадков.

Сейчас в Ричмонде: +4° 5 м/с 60% 749 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В горах Челябинской области растут сугробы. В ноябре на Таганае толщина снега достигла 45 сантиметров в долинах и 70 сантиметров в горах.

В нынешнем году снежный покров установился на неделю раньше среднего срока.

— Сумма осадков за первую декаду ноября при норме в 19 составила 50 миллиметров, — рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».

Только за треть месяца количество осадков превысило среднюю многолетнюю норму на весь ноябрь (за этот месяц на Таганае в среднем выпадает по 50 миллиметров осадков).