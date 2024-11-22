В Челябинской области сугробы доросли до 70 сантиметров

В горах Челябинской области растут сугробы. В ноябре на Таганае толщина снега достигла 45 сантиметров в долинах и 70 сантиметров в горах.
В нынешнем году снежный покров установился на неделю раньше среднего срока.
— Сумма осадков за первую декаду ноября при норме в 19 составила 50 миллиметров, — рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай».
Только за треть месяца количество осадков превысило среднюю многолетнюю норму на весь ноябрь (за этот месяц на Таганае в среднем выпадает по 50 миллиметров осадков).