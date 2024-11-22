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До −14 и небольшой снег: красноярцев ждут холодные выходные

В Красноярске ожидается резкое похолодание до −14 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +4° 5 м/с 60% 749 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

В краевом центре после плюсовых температур ожидается резкое похолодание. По данным портала Gismeteo, уже завтра в нашем городе будет до −14 градусов. Рассказываем о погоде в Красноярске на 23—24 ноября 2024 года.

Погода в Красноярске 23 ноября

Днем ожидается −12 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Ветер умеренный — до восьми метров в секунду. Ночью похолодает до −14.

Погода в Красноярске 24 ноября

В последний день недели прогнозируют −6. Весь день за окном будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Ветер слабый — до четырех метров в секунду. Ночью — до −12 градусов.

Ранее в пресс-центре «КП»-Красноярск начальник отдела метеопрогнозов гидрометеоцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов и заместитель начальника Главного управления МЧС по Красноярскому краю Роман Ветчинников рассказали, что ждет жителей региона в наступившем ноябре.