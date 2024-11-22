В Омске не будет праздничного фейерверка на Новый год

«Салюта в этом году не планируется. Ранее наш губернатор Виталий Павлович Хоценко говорил о том, что праздничные салюты и фейерверки будем запускать, когда наши защитники вернутся с Победой», — сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мина Ахвердиева.