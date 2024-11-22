В Омске не будет праздничного фейерверка на Новый год

«Салюта в этом году не планируется. Ранее наш губернатор Виталий Павлович Хоценко говорил о том, что праздничные салюты и фейерверки будем запускать, когда наши защитники вернутся с Победой», — сообщила пресс-секретарь губернатора региона Мина Ахвердиева.
В Омской области, как и во многих других городах России, уже отказались от идеи запускать праздничный салют в новогоднюю ночь за бюджетные средства. Глава региона рекомендовал главам муниципалитетов отказаться от фейерверков, а запланированные на эти цели деньги направить на решение острых социальных вопросов, информирует «Город55».
Напомним, что в прошлом году российские регионы массово отказались от праздничного фейерверка в новогоднюю ночь.