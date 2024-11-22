Омичи приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!»

В популярном реалити-шоу «Четыре свадьбы», где невесты России соревнуются за звание лучшей свадьбы, примут участие молодожёны из Омска — 19-летняя Татьяна и 20-летний Павел.
Татьяна воспитывает двоих детей, а Павел работает консультантом в магазине бытовой техники. Молодые люди познакомились ещё в школьные годы и теперь готовы устроить незабываемую свадьбу.
Торжество омской пары пройдёт в молодёжном стиле с бюджетом всего 50 тысяч рублей. Особенной фишкой праздника станет домашняя еда, которой влюблённые надеются удивить своих гостей и соперников.
По правилам проекта четыре невесты посещают свадьбы друг друга, оценивая мероприятия по нескольким критериям: свадебное платье, банкетное меню и оформление зала. Побеждает та, чей праздник наберёт наибольшее количество баллов.
Выпуск с участием омичей покажут уже сегодня, 22 ноября, в 17:30 на телеканале «Пятница!».