Сельскохозяйственные ярмарки вновь пройдут на выходных в Уфе

В субботу торговые точки будут организованы на участке дороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, перекрестке Интернациональная-Машиностроителей, площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, возле парка «Волна», а также перед Дворцами молодежи и спорта.