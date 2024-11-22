Серые ящики вдоль челябинской Кировки превратят в сиденья

Серые ящики, поддерживающие световой потолок на челябинской Кировке, планируют превратить в места для отдыха. Проект дополнительного благоустройства пешеходной улицы находится в разработке. Об этом мэр Алексей Лошкин сообщил на встрече с журналистами 21 ноября, пишет Ura.ru.
Лошкин отметил, что считает удачной идею светового потолка на Кировке, однако в какой-то момент, по его мнению, что-то пошло не так. Главе города не понравился внешний вид сооружений, которые удерживают гирлянды. По его словам, ящики, на которых и так постоянно сидят люди, в будущем переделают в комфортные лавочки.
Уточняется, что проект по обновлению Кировки сейчас на стадии согласования.