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Серые ящики вдоль челябинской Кировки превратят в сиденья

Власти готовят новый проект благоустройства пешеходной улицы.

Источник: АиФ

Серые ящики, поддерживающие световой потолок на челябинской Кировке, планируют превратить в места для отдыха. Проект дополнительного благоустройства пешеходной улицы находится в разработке. Об этом мэр Алексей Лошкин сообщил на встрече с журналистами 21 ноября, пишет Ura.ru.

Лошкин отметил, что считает удачной идею светового потолка на Кировке, однако в какой-то момент, по его мнению, что-то пошло не так. Главе города не понравился внешний вид сооружений, которые удерживают гирлянды. По его словам, ящики, на которых и так постоянно сидят люди, в будущем переделают в комфортные лавочки.

Уточняется, что проект по обновлению Кировки сейчас на стадии согласования.

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