В мэрии Екатеринбурга выступили против парковки на площади 1905 года

Начальник управления культуры также сообщил, что крупную долю средств в организацию катка вложили партнеры и спонсоры города, а также парк Маяковского, доходы которого в последнее время растут. На ледовый городок и фестиваль ледовых скульптур, которые в этом году перенесены в Исторический сквер, потратят 30 млн руб., что на 3 млн руб. больше, чем в прошлом году, однако господин Марков отмечает, что бюджет городка в Екатеринбурге довольно скромный по сравнению с другими городами-миллионниками. «Екатеринбург придерживается позиции, что сегодня мы должны, конечно, думать о развлечении, празднике, но мы все понимаем, в какой ситуации живем, поэтому сильно тут разбегаться, может быть, и не стоит», — сообщил Илья Марков.