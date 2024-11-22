В четвертый раз Российская креативная неделя проходит в Красноярске

Площадкой мероприятия вновь стал кластер «Квадрат», главное место для креативного бизнеса региона. В мероприятиях первого дня работы форума приняли участие губернатор края Михаил Котюков и заместитель начальника управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, президент фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Марина Монгуш.
Открывая форум, Александр Журавский сказал: «Креативные индустрии очень активно развиваются в регионах. Практически не осталось субъектов Российской Федерации, в которых не были бы созданы институты развития. В Красноярске, например, существует Сибирский институт развития креативных индустрий, который формирует условия работы малого, среднего и крупного бизнеса на креативную экономику. У Красноярска есть креативная специализация, активно развивающиеся направления гастрономии, моды, дизайна, IT-сектора. Красноярск является “чемпионом” по проведению креативных форумов: “Российская креативная неделя — Сибирь” проходит уже 4-й раз. Заметно, как динамично меняется ситуация с точки зрения создания государством условий для креативного сектора».
В рамках двухдневной программы на форуме пройдут различные панельные дискуссии, форсайт-сессии, мастер-классы, кинопоказы.
Участвуя в форсайт-сессии, представители федеральной и краевой власти, бизнес-сообщества и эксперты из разных регионов России обсудили вопросы внедрения ценностных ориентиров в стратегии развития креативных индустрий регионов на примере лучших практик субъектов РФ.
В своей речи Михаил Котюков отметил: «Креативная экономика в Красноярском крае достаточно активно развивается. В отрасли занято более 20 тысяч человек, насчитывается более 13 тысяч субъектов креативных индустрий. Их вклад в ВРП — 2,9%. Наша задача к 2030 году увеличить этот показатель вдвое. Соответственно, необходимо всячески поддерживать и стимулировать креативных людей. Сибирь всегда была богата людьми творческими, активными, готовыми предлагать и реализовывать новые идеи. Это могут быть молодёжные проекты, и проекты, касающиеся изменений облика городов и производств, и цифровые технологии — это сейчас тоже часть творческой составляющей. Богатые научные традиции края дают возможность опираться на этот фундамент и делать следующий шаг, привлекая молодых ученых и исследователей к новым творческим проектам».
Говоря о ценностных ориентирах, глава региона подчеркнул, что в работе местных креативных предпринимателей часто находит отражение культурное наследие региона. В первую очередь это касается гастрономии, моды, дизайна и художественной сферы. Помимо этого, креативный бизнес участвует в реализации социально значимых проектов, продвигающих идеи патриотизма.
Выступая перед собравшимися, Марина Монгуш сказала: «Первая креативная неделя в Сибири прошла в 2021 году, и это был прецедент, когда Российская креативная неделя приехала в регион. Сегодня это уже традиция, и мы видим, что практики, которые реализованы в Красноярске, становятся эталонными для других субъектов. Например, эффективные инструменты работы региона с бизнесом показывает Сибирский институт развития креативных индустрий. Сегодня “Российская креативная неделя” — это сотни топовых спикеров со всей страны из 14 отраслей. И сейчас перед нами стоит задача — выработать стратегию развития креативных индустрий Сибири на годы вперед».
По итогам обсуждения на форсайт-сессии все прозвучавшие идеи будут проанализированы и обобщены в качестве предложений для внедрения ценностных принципов в документы стратегического планирования субъектов РФ.
Также в первый день работы «Российской креативной недели — Сибирь» было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках создания и развития креативного кластера опережающего развития в Красноярском крае. Подписи под документом поставили губернатор края и глава консорциума российских инвесторов Марина Жигалова. Соглашение направлено на создание территориальной инфраструктуры креативного предпринимательства, системы организационно-экономических мер, которые направлены на повышение уровня компетенций кадров в сфере креативных индустрий и внедрение программ по привлечению и удержанию талантливых людей в Красноярском крае, а также увеличении доли креативных индустрий в валовом региональном продукте, увеличении доли занятости в креативных профессиях, импортозамещении креативных продуктов и услуг.
Всего в течение двух дней пройдут порядка 30 мероприятий. Участие в мероприятиях «Российской креативной недели» в Красноярске принимает более 160 спикеров. А в выходные дни красноярцы и гости города смогут посетить мероприятия-спутники форума и фестивальную программу.