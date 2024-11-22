В четвертый раз Российская креативная неделя проходит в Красноярске

В своей речи Михаил Котюков отметил: «Креативная экономика в Красноярском крае достаточно активно развивается. В отрасли занято более 20 тысяч человек, насчитывается более 13 тысяч субъектов креативных индустрий. Их вклад в ВРП — 2,9%. Наша задача к 2030 году увеличить этот показатель вдвое. Соответственно, необходимо всячески поддерживать и стимулировать креативных людей. Сибирь всегда была богата людьми творческими, активными, готовыми предлагать и реализовывать новые идеи. Это могут быть молодёжные проекты, и проекты, касающиеся изменений облика городов и производств, и цифровые технологии — это сейчас тоже часть творческой составляющей. Богатые научные традиции края дают возможность опираться на этот фундамент и делать следующий шаг, привлекая молодых ученых и исследователей к новым творческим проектам».