В Алматы завершен ремонт с сейсмоусилением восьми школ за год

Еще один объект, который посетил Ерболат Досаев в рамках своего рабочего объезда, — это детский сад SANA URPAQ. Он расположился согласно индивидуальному дизайну на первом этаже между двумя жилыми зданиями. Дошкольное учреждение оборудовано для 11 групп и оснащено новыми технологиями, включая интерактивные доски, камеры видеонаблюдения и современным оборудованием для поддержания здоровья и развития детей. Здесь имеются дополнительные кабинеты для занятия шахматами, гончарным делом, соляная шахта, кабинеты таеквондо, хореографии, гимнастики, музыки, логопеда и психолога.