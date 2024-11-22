В Алматы завершен ремонт с сейсмоусилением восьми школ за год

Школа-гимназия № 136, в которой сейчас обучаются 750 учеников, была построена в 1989 году. Капитальный ремонт в ней впервые за 35 лет был проведен по поручению акима города. Также была усилена сейсмостойкость здания. Учебный процесс возобновился 2 октября этого года.
Аким Алматы ознакомился с обновленными учебными классами химии, биологии, физики, информатики. Все предметные аудитории оборудованы интерактивными панелями и новой мебелью. Также были отремонтированы кабинеты кружков и спортивные площадки, пришкольная территория озеленена и обнесена оградой, таким образом полностью благоустроена для комфортного отдыха школьников.
«Главой государства Касым-Жомартом Токаевым уделяется особое внимание системе образования, капитальному ремонту и строительству новых школ. Реконструкция и модернизация школ с сейсмоусилением — один из наших главных приоритетов. Мы продолжим модернизацию других учебных заведений, соблюдая высокие стандарты качества».
В целом по Алматы за последний год был завершен ремонт с сейсмоусилением восьми школ. В целях сокращения дефицита ученических мест в мегаполисе ведутся строительство школы в мкр. Зердели, пяти пристроек в различных районах, а также капитальный ремонт с реконструкцией шести школ. Кроме того, продолжается строительство 21 учебного заведения по национальному проекту «Комфортная школа».
Еще один объект, который посетил Ерболат Досаев в рамках своего рабочего объезда, — это детский сад SANA URPAQ. Он расположился согласно индивидуальному дизайну на первом этаже между двумя жилыми зданиями. Дошкольное учреждение оборудовано для 11 групп и оснащено новыми технологиями, включая интерактивные доски, камеры видеонаблюдения и современным оборудованием для поддержания здоровья и развития детей. Здесь имеются дополнительные кабинеты для занятия шахматами, гончарным делом, соляная шахта, кабинеты таеквондо, хореографии, гимнастики, музыки, логопеда и психолога.
Как отметил аким Алматы, данный садик является «центром нового типа, в котором продуманно используются все общественные пространства».
Напомним, что для увеличения охвата детей дошкольным образованием в текущем году в Алматы было проведено три конкурса на размещение государственного образовательного заказа для дошкольного воспитания и обучения на 8 577 мест. В 2025 году планируется открытие 8 дошкольных организаций на 1920 мест.