В РФ научились управлять устройствами, имитирующими синапсы мозга человека

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские исследователи использовали аналог витамина В12 для изменения параметров мемристоров — микроэлектронных элементов нового поколения, чья работа может имитировать деятельность синаптических связей между нейронами человеческого мозга в части хранения и обработки информации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».
Синапсом в биологии называется место соединения между активными мозговыми клетками — нейронами. В роли искусственных синапсов современные ученые пробуют использовать мемристоры, то есть резисторы, сопротивление которых меняется при прохождении электрических сигналов и сохраняется затем в течение некоторого времени. Такие устройства позволят в будущем создавать приборы, работающие по принципу «вычислений-в-сенсоре» (in-sensor computing).
«Мемристоры в качестве компонентов микроэлектроники отличаются способностью одновременно хранить и обрабатывать информацию. Ученые НИЦ “Курчатовский институт” совместно с коллегами из Ивановского государственного химико-технологического университета выяснили, как можно изменять параметры работы органического мемристивного устройства, используя безнуклеотидный аналог витамина В12», — сообщили в научном центре.
Исследователи лаборатории технологий искусственного интеллекта Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» использовали в экспериментах органические мемристоры на основе полианилина, которые обладают уникальными характеристиками, позволяющими им взаимодействовать с биологическими системами. Для влияния на величину напряжения, с помощью которого управляется устройство, они предложили изменить состав раствора электролита.
«В ходе экспериментов мы выяснили, что добавление в раствор электролита аквацианокобинамида (аналога витамина В12 без нуклеотидов) изменяет напряжение, при котором происходит переключение устройств, приближая абсолютные значения к биосовместимым уровням. Управляя концентрацией этого вещества, можно влиять на работу полианилинового мемристора. Для определенного диапазона концентраций, чем больше аквацианокобинамида в растворе электролита, тем ниже напряжение, необходимое для переключения устройства», — приводит пресс-служба центра слова лаборанта-исследователя Марии Серенко.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Нанотехнологии».