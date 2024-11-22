В РФ научились управлять устройствами, имитирующими синапсы мозга человека

«В ходе экспериментов мы выяснили, что добавление в раствор электролита аквацианокобинамида (аналога витамина В12 без нуклеотидов) изменяет напряжение, при котором происходит переключение устройств, приближая абсолютные значения к биосовместимым уровням. Управляя концентрацией этого вещества, можно влиять на работу полианилинового мемристора. Для определенного диапазона концентраций, чем больше аквацианокобинамида в растворе электролита, тем ниже напряжение, необходимое для переключения устройства», — приводит пресс-служба центра слова лаборанта-исследователя Марии Серенко.