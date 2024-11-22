Мошенники научились подделывать видео с мэром Омска Шелестом

Сергей Шелест стал получать сообщения с приглашениями на встречи со своим же участием. Оказалось, мошенники подделали видео и якобы от его имени приглашают омичей в некий видеочат. После звонка на электронную почту приходит письмо с указанием даты и времени встречи.
Для проведения встречи используются интернет-платформы для видеозвонков. Человек, которого пригласили на встречу, видит изображение человека, похожего на мэра, и ведёт с ним разговор на интересующую собеседника тему. Беседа длится около получаса.
Фото: скрин видео с мошенниками.
После завершения разговора с «мэром» человеку звонит «сотрудник ФСБ» и также приглашает его на онлайн-встречу. Далее следует знакомая схема: «Ваша судьба в наших руках», «Мы поможем вам перевести деньги на безопасный счёт», «Никому ничего не говорите» и т. д.
«Спасибо нашему уважаемому художнику Анатолию Ивановичу Коненко, который первым оказался целью мошенников, но не дал себя обмануть. Предоставленная Анатолием Ивановичем информация поступила в ведение полиции, хочу показать и вам, как выглядит мэр Омска по мнению мошенников. Прошу всех, будьте бдительны, внимательны, если мы с вами знакомы, и вам звонят от моего имени, наберите меня или отправьте сообщение, переспросите в приемной — номер телефона находится в свободном доступе. Каждый день омичи отдают свои средства преступникам, влезают в огромные долги и кредиты, прошу вас, друзья, не пополнять эти ряды», — отметил градоначальник.
Сергей Шелест призвал жителей Омска быть внимательными и проверять информацию в администрации.