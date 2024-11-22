Мошенники научились подделывать видео с мэром Омска Шелестом

«Спасибо нашему уважаемому художнику Анатолию Ивановичу Коненко, который первым оказался целью мошенников, но не дал себя обмануть. Предоставленная Анатолием Ивановичем информация поступила в ведение полиции, хочу показать и вам, как выглядит мэр Омска по мнению мошенников. Прошу всех, будьте бдительны, внимательны, если мы с вами знакомы, и вам звонят от моего имени, наберите меня или отправьте сообщение, переспросите в приемной — номер телефона находится в свободном доступе. Каждый день омичи отдают свои средства преступникам, влезают в огромные долги и кредиты, прошу вас, друзья, не пополнять эти ряды», — отметил градоначальник.