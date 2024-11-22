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Более 3 тыс. операций выполнено во флагманских центрах Москвы — Собянин

В операционных флагманских центров Москвы провели более 3 тыс. операций. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Getty Images/Unsplash

«Больше 3 тыс. операций выполнено в гибридных операционных флагманских центров Москвы. Сегодня в городе работает четыре флагманских центра, завершается создание еще двух», — написал мэр.

По его словам, более 80% пациентов центров нуждаются в неотложной медицинской помощи, среди них и те, кто поступает со сложными и сочетанными патологиями. Специально для них созданы гибридные операционные. Одновременно в них могут работать абдоминальные и сердечно-сосудистые хирурги, эндоскописты, травматологи, специалисты по лучевой диагностике и другие врачи. В результате этого не нужно несколько раз погружать больного в наркоз и проводить отдельные операции.

«В НИИ СП имени Склифосовского, к примеру, действует уникальная нейрохирургическая гибридная операционная. Здесь с помощью технологии МРТ-модальности и нейронавигации врачи в режиме реального времени с высочайшей точностью оценивают результаты выполняемых манипуляций», — подчеркнул Собянин.

медицина
Собянин Сергей