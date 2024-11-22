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С 20 декабря в Уфе стартует новогодний фестиваль «Вьюговей»

В районах города будет проводиться праздничные конкурсы.

Источник: Администрация Уфы

С 20 декабря по 29 января в Уфе пройдет новогодний фестиваль «Вьюговей», сообщает администрация города. Его проводят в столице уже 15 лет.

Среди районов города будет проводиться несколько конкурсов:

— «Вернисаж УФА-450» — соревнование ледовых скульпторов (работы могут быть частью единого эскиза ледового городка).

Номинации: «Тематический герой» и «Подарок любимой Уфе».

— «Дед Мороз» — конкурс Дедов Морозов, проводимый в рамках открытия Резиденции Уфимского Деда Мороза.

— «Новогодние чудеса» — на лучшую церемонию открытия районной ёлки.

— «Уфимский лёд» — на лучшее оформление ледовых городков. Оценивать будут горки, лабиринты и тематические скульптуры, посвященные 450-летию Уфы.

Итоги конкурсов подведет профессиональное жюри, в состав которого войдут режиссеры, художники и скульпторы.

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