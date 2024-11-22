В пермском политехе прокомментировали скандал с секс-опросом студенток

Напомним, одна из студенток лысьвенского филиала обратилась к Мизулиной по поводу того, что их обязали пройти опрос. Он включает более 20 вопросов, посвященных репродуктивному здоровью, сексуальной жизни, беременности и т. д. В частности, девушку возмутили некорректные, на ее взгляд, формулировки. Так, один из вопросов уже автоматически подразумевает, что она ведет половую жизнь. Мизулина назвала такое тестирование нарушением тайны частной жизни, призвала не заполнять анкеты и обращаться в прокуратуру.