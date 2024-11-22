В пермском политехе прокомментировали скандал с секс-опросом студенток

«Руководство ПНИПУ заинтересовано в здоровье студентов и сотрудников. На официальном сайте и в соцсетях вуза размещена информация о возможности прохождения добровольной диспансеризации в удобное время. При этом проведение анкетирования студентов лысьвенского филиала не согласовали с администрацией университета. Сейчас руководство ПНИПУ проводит внутреннюю проверку по данной ситуации», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе пермского политеха.
В вузе добавили, что ректор Антон Петроченков уже отменил приказ директора лысьвенского филиала ПНИПУ Виктора Кочнева, в котором местных студентов обязали пройти анкетирование в рамках диспансеризации.
«По результатам проверки к директору филиала применят меры административного и материального воздействия», — сообщили в ПНИПУ.
Напомним, одна из студенток лысьвенского филиала обратилась к Мизулиной по поводу того, что их обязали пройти опрос. Он включает более 20 вопросов, посвященных репродуктивному здоровью, сексуальной жизни, беременности