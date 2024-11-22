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В пермском политехе прокомментировали скандал с секс-опросом студенток

ПЕРМЬ, 22 ноября, ФедералПресс. В ПНИПУ отреагировали на скандал в лысьвенском филиале, где студенток возмутили вопросы про половую жизнь в анкетах. Ситуация получила федеральную огласку после того, как одна из третьекурсниц пожаловалась директору «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

Источник: Freepik

«Руководство ПНИПУ заинтересовано в здоровье студентов и сотрудников. На официальном сайте и в соцсетях вуза размещена информация о возможности прохождения добровольной диспансеризации в удобное время. При этом проведение анкетирования студентов лысьвенского филиала не согласовали с администрацией университета. Сейчас руководство ПНИПУ проводит внутреннюю проверку по данной ситуации», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе пермского политеха.

В вузе добавили, что ректор Антон Петроченков уже отменил приказ директора лысьвенского филиала ПНИПУ Виктора Кочнева, в котором местных студентов обязали пройти анкетирование в рамках диспансеризации.

«По результатам проверки к директору филиала применят меры административного и материального воздействия», — сообщили в ПНИПУ.

Напомним, одна из студенток лысьвенского филиала обратилась к Мизулиной по поводу того, что их обязали пройти опрос. Он включает более 20 вопросов, посвященных репродуктивному здоровью, сексуальной жизни, беременности и т. д. В частности, девушку возмутили некорректные, на ее взгляд, формулировки. Так, один из вопросов уже автоматически подразумевает, что она ведет половую жизнь. Мизулина назвала такое тестирование нарушением тайны частной жизни, призвала не заполнять анкеты и обращаться в прокуратуру.

здоровье
образование