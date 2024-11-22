Вручную и техникой чистят тротуары в Иркутске

Особое внимание дорожники уделяют тротуарам возле школ, детских садов и объектами здравоохранения. Так, приведены в порядок подходы к областной больнице в Юбилейном, школам № 26 и 23. С более подробным списком где проводят очистку, можно ознакомиться ниже.