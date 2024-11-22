Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вручную и техникой чистят тротуары в Иркутске

Пешеходные дорожки также обрабатываю противогололедным материалом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске вручную и с помощью техники убирают тротуары. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, пешеходные дорожки также обрабатывают противогололедным материалом. Такие работы провели уже на 15 улицах областного центра.

— Сейчас из-за перепада дневных и ночных температур образуется наледь. Для того чтобы обезопасить пешеходов, проводим посыпку тротуаров противогололедными материалами. Также очищаем лестницы, остановки общественного транспорта, — рассказал начальник производства «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.

Особое внимание дорожники уделяют тротуарам возле школ, детских садов и объектами здравоохранения. Так, приведены в порядок подходы к областной больнице в Юбилейном, школам № 26 и 23. С более подробным списком где проводят очистку, можно ознакомиться ниже.