Вручную и техникой чистят тротуары в Иркутске

В Иркутске вручную и с помощью техники убирают тротуары. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, пешеходные дорожки также обрабатывают противогололедным материалом. Такие работы провели уже на 15 улицах областного центра.
— Сейчас из-за перепада дневных и ночных температур образуется наледь. Для того чтобы обезопасить пешеходов, проводим посыпку тротуаров противогололедными материалами. Также очищаем лестницы, остановки общественного транспорта, — рассказал начальник производства «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
Особое внимание дорожники уделяют тротуарам возле школ, детских садов и объектами здравоохранения. Так, приведены в порядок подходы к областной больнице в Юбилейном, школам № 26 и 23. С более подробным списком где проводят очистку, можно ознакомиться ниже.