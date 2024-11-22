Саудовский лоукостер Flyadeal запустил рейсы между Джиддой и Ташкентом

Кроме того, с 15 декабря Flyadeal откроет новое направление: рейсы из Джидды в Наманган.
Руководитель Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев отметил:
"Сегодня Flyadeal стала новым партнёром Uzbekistan Airports, пополнив список международных авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорты Узбекистана. Говоря об этом авиаперевозчике, важно подчеркнуть, что это молодая и динамично развивающаяся компания с быстро растущим флотом. В ближайшее время планируется запуск дополнительных направлений, включая рейсы Джидда — Наманган и Медина — Ташкент.
Представитель Flyadeal в Узбекистане Дилмуродхон Бахтиерхонов добавил:
«Flyadeal стремится предоставить пассажирам высокий уровень сервиса, удобное расписание и доступные цены на перелёты. Мы уверены, что запуск этих рейсов станет важным шагом в развитии авиационного сообщения между Узбекистаном и Саудовской Аравией. Это также сделает путешествия доступными для паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию для совершения умры и хаджа».
Flyadeal — бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии, базирующаяся в международном аэропорту короля Абдулазиза в Джидде. Основана в 2017 году в рамках стратегии трансформации Saudia Group, являясь дочерней компанией флагманского перевозчика Saudia.
Запуск новых маршрутов Flyadeal укрепляет авиационное сообщение между двумя странами, создавая удобные условия для туристов, паломников и деловых путешественников.