Саудовский лоукостер Flyadeal запустил рейсы между Джиддой и Ташкентом

«Flyadeal стремится предоставить пассажирам высокий уровень сервиса, удобное расписание и доступные цены на перелёты. Мы уверены, что запуск этих рейсов станет важным шагом в развитии авиационного сообщения между Узбекистаном и Саудовской Аравией. Это также сделает путешествия доступными для паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию для совершения умры и хаджа».