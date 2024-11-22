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Саудовский лоукостер Flyadeal запустил рейсы между Джиддой и Ташкентом

Саудовский лоукостер Flyadeal начал выполнять прямые рейсы между Джиддой и Ташкентом. Полёты будут осуществляться пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям на самолётах Airbus A330. При этом с 1 декабря рейсы станут ежедневными.

Источник: Vaib.Uz

Кроме того, с 15 декабря Flyadeal откроет новое направление: рейсы из Джидды в Наманган.

Руководитель Uzbekistan Airports Жавлонбек Умарходжаев отметил:

"Сегодня Flyadeal стала новым партнёром Uzbekistan Airports, пополнив список международных авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорты Узбекистана. Говоря об этом авиаперевозчике, важно подчеркнуть, что это молодая и динамично развивающаяся компания с быстро растущим флотом. В ближайшее время планируется запуск дополнительных направлений, включая рейсы Джидда — Наманган и Медина — Ташкент.

Представитель Flyadeal в Узбекистане Дилмуродхон Бахтиерхонов добавил:

«Flyadeal стремится предоставить пассажирам высокий уровень сервиса, удобное расписание и доступные цены на перелёты. Мы уверены, что запуск этих рейсов станет важным шагом в развитии авиационного сообщения между Узбекистаном и Саудовской Аравией. Это также сделает путешествия доступными для паломников, направляющихся в Саудовскую Аравию для совершения умры и хаджа».

Flyadeal — бюджетная авиакомпания Саудовской Аравии, базирующаяся в международном аэропорту короля Абдулазиза в Джидде. Основана в 2017 году в рамках стратегии трансформации Saudia Group, являясь дочерней компанией флагманского перевозчика Saudia.

Запуск новых маршрутов Flyadeal укрепляет авиационное сообщение между двумя странами, создавая удобные условия для туристов, паломников и деловых путешественников.

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