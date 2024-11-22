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Иногородний «дроппер» вернет пенсионерке из Омской области 2 млн.рублей

Суд Нижегородской области обязал местного жителя вернуть пенсионерке незаконно полученные деньги в размере около 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

По иску прокурора Черлакского района идет расследование случая мошенничества в Черлакском районе. В период с марта по апрель 2024 года мошенники ввели в заблуждение 58-летнюю жительницу поселка Черлак. Они позвонили ей, представившись брокерами, и убедили перевести почти 2 млн рублей на указанный ими счет. Женщина перевела деньги, но прибыли от них не получила, как и своих сбережений.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, расследование привело в Нижегородскую область, где благодаря работе силовиков был выявлен факт незаконного обогащения.

По иску прокурора Черлакского района Омской области Саровский городской суд Нижегородской области обязал «дроппера» вернуть пенсионерке незаконно полученные деньги в размере около 2 млн рублей. Прокуратура Омской области контролирует исполнение решения суда.