Иногородний «дроппер» вернет пенсионерке из Омской области 2 млн.рублей

По иску прокурора Черлакского района идет расследование случая мошенничества в Черлакском районе. В период с марта по апрель 2024 года мошенники ввели в заблуждение 58-летнюю жительницу поселка Черлак. Они позвонили ей, представившись брокерами, и убедили перевести почти 2 млн рублей на указанный ими счет. Женщина перевела деньги, но прибыли от них не получила, как и своих сбережений.