Топ-5 новостей в Молдове 22 ноября

2. До календарной зимы ещё десять дней, а Молдову уже заметает: Но снежные хлопья уже скоро растают — по прогнозам синоптиков, нас ждет резкое потепление.
3. В Молдове кредитов больше, чем депозитов: Деньги на «чёрный день» наши граждане все чаще… проедают — из-за высоких цен.
4. Жуткая трагедия: Жительница Молдовы вернулась домой и нашла бездыханные тела мужа и сына — они отравились угарным газом.
5. Налет спецназа на дом одного из руководителей Гагаузии — еще одна форма устрашения: А постучаться в дверь нельзя было — лучше бы с такой помпой киллеров ловили, которые белым днем людей в центре Кишинева убивают.