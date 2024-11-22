Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове 22 ноября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 22 ноября 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +3° 5 м/с 52% 748 мм рт. ст. +6°
Источник: Комсомольская правда

1. Евроинтеграцию в Молдове аршином не измерить, только в деньгах: Чиновники получат премии «за усилия по присоединению в ЕС», но что это такое, объяснить не смогут.

2. До календарной зимы ещё десять дней, а Молдову уже заметает: Но снежные хлопья уже скоро растают — по прогнозам синоптиков, нас ждет резкое потепление.

3. В Молдове кредитов больше, чем депозитов: Деньги на «чёрный день» наши граждане все чаще… проедают — из-за высоких цен.

4. Жуткая трагедия: Жительница Молдовы вернулась домой и нашла бездыханные тела мужа и сына — они отравились угарным газом.

5. Налет спецназа на дом одного из руководителей Гагаузии — еще одна форма устрашения: А постучаться в дверь нельзя было — лучше бы с такой помпой киллеров ловили, которые белым днем людей в центре Кишинева убивают.

ЕС