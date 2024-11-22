В Перми храм объявил акцию «Возвращайся живым!» для сбора помощи участникам СВО

В список продуктов для гуманитарной помощи включили: салфетки влажные, лапшу быстрого приготовления, мед, расфасованный в пластиковую тару 0,2−0,5 литра, варенье, расфасованное в пластиковые бутылки, сгущенку в мягкой упаковке или банках с «ключом», кофе, конфеты — карамель или леденцы, орешки и семечки в пакетиках заводской упаковки, крупы в фасовке по 1 кг.