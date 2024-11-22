В Перми храм объявил акцию «Возвращайся живым!» для сбора помощи участникам СВО

В Свято-Троицком Кафедральном соборе Перми на ул. Монастырской, 95 объявили о сборе гуманитарной помощи для мобилизованных в зону СВО жителей Прикамья. В храме начали принимать вещи, сладости, письма, открытки.
В список продуктов для гуманитарной помощи включили: салфетки влажные, лапшу быстрого приготовления, мед, расфасованный в пластиковую тару 0,2−0,5 литра, варенье, расфасованное в пластиковые бутылки, сгущенку в мягкой упаковке или банках с «ключом», кофе, конфеты — карамель или леденцы, орешки и семечки в пакетиках заводской упаковки, крупы в фасовке по 1 кг.
В число необходимых для земляков вещей вошли: сухое горючее в таблетках, окопные свечи, пауэрбанки, баннерная ткань, прозрачная плотная полиэтиленовая пленка, саморезы, молотки, топоры, пилы, шуруповерты, лопаты.
Также военнослужащим требуется одежда: флисовые толстовки, свитера, нательное белье, футболки, теплые носки и перчатки, перчатки рабочие, шапки и шарфы.
Гуманитарную помощь можно отдать за церковную лавку или священнику Валентину Волкову с пометкой «Возвращайся живым!».
Сбор гуманитарной помощи благословил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Акция продлится по 16 декабря.