Минздрав: медпомощь прибывшим из Ливана россиянам и белорусам не требовалась

Ранее специальный борт министерства по чрезвычайным ситуациям России Ил-76 доставил из Ливана в Москву 56 человек, которые пожелали покинуть зону конфликта. Из них 36 россиян и 19 граждан Беларуси.
«Необходимости в оказании медицинской помощи и госпитализации не было. Все пассажиры направились в места дальнейшего проживания самостоятельно», — сообщили РИА Новости в профильном ведомстве.
В министерстве также уточнили, что в аэропорту российской столицы прибывших встречали специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ и территориального центра медицины катастроф Московской области. Они же провели первичный медицинский осмотр прилетевших белорусов и россиян.
Обострение в регионе
В конце сентября МИД Беларуси призвал соотечественников, проживающих или находящихся в Ливане, покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе, а также воздержаться от поездок в Израиль и Ливан. Тем, кто находится в южных районах Ливанской Республики, дипломаты посоветовали переехать на более безопасные территории.
Посольство в Сирии призвало белорусских граждан следовать рекомендациям местных властей, а в случае необходимости обращаться в миссию в Дамаске (телефон: +963 94 88 88 653, электронная почта: syria@mfa.gov.by).
Напомним, в сентябре армия обороны Израиля начала полномасштабную военную операцию против ливанского движения Хезболлах в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ливана.