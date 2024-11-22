Минздрав: медпомощь прибывшим из Ливана россиянам и белорусам не требовалась

В конце сентября МИД Беларуси призвал соотечественников, проживающих или находящихся в Ливане, покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе, а также воздержаться от поездок в Израиль и Ливан. Тем, кто находится в южных районах Ливанской Республики, дипломаты посоветовали переехать на более безопасные территории.