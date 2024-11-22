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Движение транспорта ограничат по улице Омулевского в Иркутске

Ограничение начнет действовать с 23 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске ограничат движение транспорта по улице Омулевского. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, речь идет только об участке в районе дома № 2.

— С 09:00 23 ноября до 18:00 6 декабря будет ограничено движение транспорта (сужение на одну полосу) по улице Омулевского в районе дома № 2, — поделились в пресс-службе администрации.

Такая мера связана с аварийным ремонтом на тепловых сетях. Водителям при проезде нужно учитывать изменения в движении или выбирать пути объезда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре дорожники убирают тротуары с помощью техники и вручную. Также дорожки обрабатывают противогололедными материалами.