Психолог Шойгу: работа над горем после смерти близкого человека длится около года

Иногда люди говорят: «Я понимаю, что если бы я сейчас не заставил себя повторить действие, которое меня напугало, наверное, я бы этого больше никогда не сделал». Через несколько месяцев проблема может усугубиться. Человек уже научится жить с тем, чего боится, например, привык избегать поездок на автомобиле. И чтобы помочь ему, потребуется гораздо больше усилий и времени. Поэтому чем моложе психологическая проблема, тем проще с ней справиться.