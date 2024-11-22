Что нужно знать о жизни в Германии в 2024 году

Немцы — очень вежливые, но при этом прямолинейные. Они всегда скажут, если чем-то недовольны, никогда не будут улыбаться в глаза, а потом за спиной говорить гадости. С незнакомцами немцы ведут себя осторожно. Чтобы войти в компанию или подружиться с кем-то, нужен примерно год: тебя должны узнать, привыкнуть к тебе, чтобы открыться и начать полноценно общаться. Когда я приехала сюда учиться и с кем-то знакомилась, меня часто спрашивали: «Ты тут надолго?» И когда люди узнавали, что я приехала всего на три месяца, интерес к моей персоне сразу же угасал. Наверное, не хотели тратить на меня время. Меня это искренне удивляло, потому что я в этом плане совсем другая — мне все равно, на сколько человек приехал, если с ним интересно общаться. А они как будто не хотят эмоционально вкладываться в людей, которые скоро исчезнут из их жизни. Сегодня у меня здесь много хороших знакомых, но назвать их близкими друзьями я не могу. Близкие друзья остались в Москве.