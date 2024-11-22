Завершена экспедиция по выявлению источников шистосомоза

«В течение месяца группа ученых Института биологии южных морей и Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G) проводила обследование 27 водоемов в префектурах Коя и Киндия, выявив в 4-х из них инфекцию. В местах обнаружения шистосом были отобраны как образцы зараженных моллюсков, так и пробы воды, которые в дальнейшем будут исследоваться на наличие специфичной ДНК паразита уже в Севастополе. Молекулярно-генетический анализ будет проведен в стенах ФИЦ ИнБЮМ на базе ЦКП “Филогеномика и транскриптомика”, — отметили в пресс-службе.