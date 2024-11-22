В Ростове к зиме оказались не готовы больше сотни автобусов

Всего сотрудниками Департамента транспорта с концца октября было проведено девять рейдов. Во время которых было выявлено 176 нарушений. Причем это на 39 меньше, чем в прошлом году. Большая часть нарушений была связана с неисправностью системы обдува отопителей салона.