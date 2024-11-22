В Ростове к зиме оказались не готовы больше сотни автобусов

В Ростове 110 автобусов оказались не готовы к зиме. У них выявлены неисправности системы обдува отопителей салона. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Всего сотрудниками Департамента транспорта с концца октября было проведено девять рейдов. Во время которых было выявлено 176 нарушений. Причем это на 39 меньше, чем в прошлом году. Большая часть нарушений была связана с неисправностью системы обдува отопителей салона.
Кстати, проверки в общественном транспорте проводятся утром на выезде из транспортных предприятий. Проверяющие осматривают все автобусы. И обращают внимание не только на исправность системы обдува отопителей салона, но и на техническое состояние самого автобуса, состояние шин, вентиляционных люков, а также на уплотнители дверей, форточек.