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Самолет «Уральских авиалиний» не смог улететь из Екатеринбурга

Воздушное судно компании «Уральские авиалинии» не смогло покинуть екатеринбургский аэропорт Кольцово из-за технической неисправности. Об этом рассказали в telegram-канале «Авиаинцидент».

По данным паблика, экипаж рейса SVR272 с пассажирами на борту при запуске двигателя воздушного судна заметил, что приборы показывают некорректные данные о работе двигателя. Вылет самолета из Екатеринбурга в Москву решено было отложить, борт направили на стоянку. В комментариях к посту уже кто-то пошутил, что самолету надо было взлетать, чтобы потом посадить в поле.

Авиакомпании стали отказываться от использования моделей воздушных судов Airbus A320/A321neo. Причина — в проблемах с обслуживанием двигателей, из-за чего перевозчики вынуждены экономить ресурсы. В авиапарках компаний насчитывалось 66 самолетов подобного типа. От использования минимум 34 судов пришлось отказаться.