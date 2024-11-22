Самолет «Уральских авиалиний» не смог улететь из Екатеринбурга

По данным паблика, экипаж рейса SVR272 с пассажирами на борту при запуске двигателя воздушного судна заметил, что приборы показывают некорректные данные о работе двигателя. Вылет самолета из Екатеринбурга в Москву решено было отложить, борт направили на стоянку. В комментариях к посту уже кто-то пошутил, что самолету надо было взлетать, чтобы потом посадить в поле.
Авиакомпании стали отказываться от использования моделей воздушных судов Airbus A320/A321neo. Причина — в проблемах с обслуживанием двигателей, из-за чего перевозчики вынуждены экономить ресурсы. В авиапарках компаний насчитывалось 66 самолетов подобного типа. От использования минимум 34 судов пришлось отказаться.