В Иркутске начали заливать дворовые катки

В администрации отметили, что на объектах с покрытием резинопол работа идет быстрее, чем с песчаным. Сейчас работы идут на катках по семи адресам: Советская 176, Байкальская 190, Пискунова 102, Тельмана 53, на бульваре Постышева 20, в микрорайоне Первомайский 76 и на станции Батарейной.