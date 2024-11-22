В Иркутске начали заливать дворовые катки

В Иркутске стартовала заливка дворовых катков. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, до середины декабря планируют залить суммарно 27 хоккейных кортов в четырех округах.
— Заливку выполняют преимущественно вечером и ночью. С наступлением устойчивых отрицательных температур работа будет активизирована, чтобы в декабре дети и взрослые смогли полноценно кататься на коньках во всех районах города, — рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации Иркутска.
В администрации отметили, что на объектах с покрытием резинопол работа идет быстрее, чем с песчаным. Сейчас работы идут на катках по семи адресам: Советская 176, Байкальская 190, Пискунова 102, Тельмана 53, на бульваре Постышева 20, в микрорайоне Первомайский 76 и на станции Батарейной.