Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске начали заливать дворовые катки

До середины декабря планируют подготовить 27 хоккейных кортов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске стартовала заливка дворовых катков. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, до середины декабря планируют залить суммарно 27 хоккейных кортов в четырех округах.

— Заливку выполняют преимущественно вечером и ночью. С наступлением устойчивых отрицательных температур работа будет активизирована, чтобы в декабре дети и взрослые смогли полноценно кататься на коньках во всех районах города, — рассказали в управлении по физической культуре и спорту администрации Иркутска.

В администрации отметили, что на объектах с покрытием резинопол работа идет быстрее, чем с песчаным. Сейчас работы идут на катках по семи адресам: Советская 176, Байкальская 190, Пискунова 102, Тельмана 53, на бульваре Постышева 20, в микрорайоне Первомайский 76 и на станции Батарейной.