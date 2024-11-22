58 школ оштрафовали за отсутствие лицензии на образовательную деятельность

По словам председателя комитета Ернура Дауенова, отсутствие лицензии означает, что школы не прошли проверку на соответствие требованиям или не подали документы для получения разрешения. Согласно закону, образовательная деятельность без лицензии запрещена, а школы, не получившие её в течение шести месяцев с момента государственной регистрации, подлежат закрытию через суд.