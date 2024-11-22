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58 школ оштрафовали за отсутствие лицензии на образовательную деятельность

В ходе мониторинга образовательных организаций с начала 2024 года выявлено, что 58 школ в Казахстане вели деятельность без лицензии, сообщает El.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Источник: EL.kz

На данный момент 17 из них уже привели свою деятельность в соответствие с законодательством. Однако остальные получили судебные постановления о наложении штрафов по статье 463 КоАП РК. Наибольшее число таких школ расположено в Астане, Алматы и ряде областей, включая Атыраускую, Алматинскую, Туркестанскую, Мангистаускую и Жамбылскую.

По словам председателя комитета Ернура Дауенова, отсутствие лицензии означает, что школы не прошли проверку на соответствие требованиям или не подали документы для получения разрешения. Согласно закону, образовательная деятельность без лицензии запрещена, а школы, не получившие её в течение шести месяцев с момента государственной регистрации, подлежат закрытию через суд.

Для получения лицензии школы обязаны иметь соответствующую материально-техническую базу, квалифицированный педагогический состав, соблюдать санитарно-эпидемиологические и противопожарные нормы, а также обеспечить медицинское обслуживание учеников. Нарушение этих условий влечёт административные санкции и, при повторных нарушениях, приостановление деятельности.

Территориальные департаменты направили официальные запросы в акиматы и управления образования с требованием принять меры для устранения выявленных нарушений.

образование