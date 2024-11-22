58 школ оштрафовали за отсутствие лицензии на образовательную деятельность

На данный момент 17 из них уже привели свою деятельность в соответствие с законодательством. Однако остальные получили судебные постановления о наложении штрафов по статье 463 КоАП РК. Наибольшее число таких школ расположено в Астане, Алматы и ряде областей, включая Атыраускую, Алматинскую, Туркестанскую, Мангистаускую и Жамбылскую.
По словам председателя комитета Ернура Дауенова, отсутствие лицензии означает, что школы не прошли проверку на соответствие требованиям или не подали документы для получения разрешения. Согласно закону, образовательная деятельность без лицензии запрещена, а школы, не получившие её в течение шести месяцев с момента государственной регистрации, подлежат закрытию через суд.
Для получения лицензии школы обязаны иметь соответствующую материально-техническую базу, квалифицированный педагогический состав, соблюдать санитарно-эпидемиологические и противопожарные нормы, а также обеспечить медицинское обслуживание учеников. Нарушение этих условий влечёт административные санкции и, при повторных нарушениях, приостановление деятельности.
Территориальные департаменты направили официальные запросы в акиматы и управления образования с требованием принять меры для устранения выявленных нарушений.