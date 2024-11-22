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«Салават Юлаев» выиграл у «Лады» со счетом 2:1

«Салават Юлаев» обыграл 2:1 «Ладу» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 21 ноября, в Тольятти «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечил Александр Хмелевский, он забросил шайбы в ворота соперников на 60-й минуте матча и в серии буллитов. За команду хозяев отличился Трой Джозефс (42).

«СЮ» после 26 игр с 36 очками занимает третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится завтра — 23 ноября. Команда схлестнется в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

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