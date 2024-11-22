Жителей Прикамья предупредили о мощном потеплении в выходные

Отметим, что в пятницу, 22 ноября, в регионе температура воздуха днем ожидается в диапазоне от −3˚ до +2˚С. К вечеру прогнозируется усиление южного ветра, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду. В ночь на 23 ноября на территории края пройдет холодный фронт: при околонулевой температуре его будет сопровождаться небольшой снег. Но уже днем в субботу по всему Прикамью ожидаются оттепели, а температура воздуха будет около +1…+2˚С.