Жителей Прикамья предупредили о мощном потеплении в выходные

«24 ноября ожидается мощный вынос тепла: до Среднего Урала доберется тропическая воздушная масса из Средиземноморья», — сообщил сотрудник ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
По его словам, в воскресенье на юге края потепление будет сопровождаться ясной погодой в дневные часы, на севере будет сплошная облачность, а на крайнем северо-западе возможен дождь.
«В воскресенье температура воздуха днем повысится до +3…+6˚С. Однако рекорды тепла, зафиксированные в 2008 году, вряд ли будут побиты. На севере Прикамья температура воздуха в выходные дни превысит климатическую норму более чем на десять градусов, а в Перми аномалия будет в пределах 7−9˚С», — пояснил Шихов.
Отметим, что в пятницу, 22 ноября, в регионе температура воздуха днем ожидается в диапазоне от −3˚ до +2˚С. К вечеру прогнозируется усиление южного ветра, порывы которого могут достигать до 15 метров в секунду. В ночь на 23 ноября на территории края пройдет холодный фронт: при околонулевой температуре его будет сопровождаться небольшой снег. Но уже днем в субботу по всему Прикамью ожидаются оттепели, а температура воздуха будет около +1…+2˚С.
Кстати, потепление с мощным выносом тепла продлится в Пермском крае недолго. Уже в ночь на 25 ноября обещают существенное похолодание до −2…-7˚С по региону, до −5˚ в Перми. Оттепели могут сохраниться только на севере.
Напомним, аномально теплый период длится в Прикамье уже неделю.